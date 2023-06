Pauroso schianto frontale in galleria: auto finisce ruote all’aria

Pauroso incidente in galleria, per fortuna senza feriti gravi. È successo all’alba di domenica all’imbocco della galleria Covelo di Iseo, sulla Strada provinciale 510. Per cause in corso di accertamento un’Audi station wagon si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda, che viaggiava in direzione opposta: quest’ultima è finita ruote all’aria.

Tre persone coinvolte

Tre le persone coinvolte, tre uomini di 28, 52 e 58 anni: sono stati medicati sul posto e non hanno nemmeno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Le vetture sono state poi recuperate con il carro attrezzi: per la Panda ribaltata si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e vagliare eventuali responsabilità. Sul posto anche l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo.