Furgone in contromano, poi lo schianto frontale: gravissimo automobilista

E’ ricoverato nel reparto di terapia intensiva l'uomo di 79 anni che ieri, lunedì 8 novembre, è rimasto coinvolto in un brutto incidente a Gottolengo. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via XIV Maggio e via Veneto.

Erano circa le 12: un furgone – proveniente da via XIV Maggio – stava percorrendo contromano via Veneto (una strada a senso unico), quando è entrato in collisione con l’auto guidata dal 79enne, finendo poi per schiantarsi contro un'abitazione.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenute un’auto medica e due ambulanze, insieme alla polizia locale di Gottolengo, impegnata nei dovuti rilievi. Dopo le prime cure sul posto, il 79enne è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza, dov’è tutt’ora ricoverato. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita. Resta illeso, invece, il conducente del furgoncino.