Terrificante schianto auto-camion: assicuratore muore sul colpo

Tragico incidente stradale stamattina, verso le 11.10, lungo la Strada statale 10 a Marcaria (Mn), nel tratto che conduce a Castellucchio.

Per cause ancora da accertare, l'auto guidata da Giuseppe Gesmundo – 61enne assicuratore di Bozzolo – ha improvvisamente sbandato e, pare senza nemmeno un tentativo di frenata, ha finito per schiantarsi frontalmente contro un tir che sopraggiungeva in direzione opposta.

Per Gesmundo non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento di ambulanze, pompieri ed elisoccorso. Non si esclude che all'origine del sinistro ci sia stato un improvviso malore.