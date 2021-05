Violento schianto tra due auto, una 'vola' sul marciapiede: un ferito in ospedale

Incidente in Val Camonica mercoledì 19 maggio. Due utilitarie si sono scontrate in via Nazionale a Gianico: a seguito dell'impatto, un'auto – una Fiat 500 ultimo modello – è finita sopra un marciapiede. Fortunatamente, in quell'istante non passavano pedoni.

L’episodio è accaduto alle 9:20 del mattino, la cause sono ancora da accertare. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Darfo, un’automedica e il personale sanitario del 118.

Nessuna conseguenza grave per i conducenti, nonostante gli ingenti danni subiti dalle vetture: uno di loro è stato portato in ospedale per accertamenti.