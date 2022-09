Schianto tra auto sulla Provinciale: 4 feriti, tra cui una mamma e i due figlioletti

Spaventoso incidente nella mattinata di venerdì a Gambara, lungo la Provinciale 8: due auto si sono scontrate nei pressi di una rotonda. La dinamica dello schianto è ancora da chiarire, e i rilievi della polizia locale sono ancora in corso, ma stando alle prime informazioni trapelate ci sarebbero ben 4 feriti, tra cui una ragazzina di 14 anni e un bimbo di 8: viaggiavano su una delle due macchine coinvolte, insieme alla loro madre. Al volante dell’altro veicolo c’era invece una ragazza.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 9.20, in codice rosso. Inizialmente si è davvero temuto il peggio, tanto che da Brescia è decollata l’eliambulanza. L’allarme sarebbe poi rientrato - per fortuna - e l’elisoccorso è rientrato senza nessuno a bordo. Dopo le prime cure, mamma e figli sono stati trasportati in ospedale - al Civile di Brescia - a bordo di tre ambulanze: per loro diversi traumi, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. È stata invece trasportata a Manerbio, in codice giallo, la giovane che era alla guida dell’altra auto coinvolta.

Le cause all’origine dell’incidente e le eventuali responsabilità saranno chiarite dagli agenti del servizio associato di polizia locale di Gambara e Gottolengo che nelle prossime ore raccoglieranno le testimonianze delle persone coinvolte.