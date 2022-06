Terribile incidente in moto: Gabriele è morto alla Poliambulanza

Un grande gesto di umanità, di speranza dopo l’immensa tragedia. Una generosità che travalica il dolore - indicibile - per la perdita di un figlio, quella dei genitori di Gabriele Cornelli, morto a soli 27 anni in seguito a un terribile incidente stradale. Tre organi del giovane uomo - cuore, reni e fegato - sono stati espiantati e donati dai familiari, per salvare altre vite.

L'incidente

La decisione dopo la drammatica notizia arrivata - martedì - dall’ospedale Poliambulanza di Brescia, dove il 27enne ha lottato tra la vita e la morte per tre giorni. Nel nosocomio cittadino era arrivato - incosciente e in condizioni disperate - nella serata di sabato, dopo un bruttissimo incidente. Il giovane - di casa a Capriate, nella Bergamasca - stava raggiungendo gli amici a Suisio, per fare festa. Non è mai arrivato a destinazione: mentre percorreva viale Europa in sella alla sua moto si è scontrato con una Toyota Yaris. Un impatto tremendo, contro la fiancata della berlina: Gabriele è stato sbalzato della sella, cadendo rovinosamente sul cemento.

La corsa in ospedale e la donazione degli organi

Rianimato a lungo sul posto, è poi stato trasferito con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia. Non si è più svegliato: i medici del reparto di terapia intensiva hanno fatto di tutto, ma a nulla sono valsi i disperati tentativi. Il sottile filo di speranza a cui erano aggrappati familiari e amici si è spezzato per sempre pochi giorni più tardi, quando dal nosocomio bresciano è arrivata la tragica notizia. Grazie alla sensibilità e alla generosità del giovane e della famiglia altre persone in pericolo di vita, o comunque affette da patologie invalidanti, hanno ricevuto una nuova speranza.

Grande sportivo - amava la box e guidare la sua moto - il 27enne lavorava per una ditta che si occupa dello smaltimento di acciaio. Oltre ai genitori, lascia nel dolore una sorella. Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto: sarà celebrato venerdì pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Capriate.