Schianto frontale, auto 'vola' contro un albero e si ribalta: paura per una ragazza

Tanta paura, verso le 23.20 di martedì sera, per le sorti di una 28enne protagonista di un terribile incidente stradale a Gussago.

Per cause ancora da accertare, l'auto guidata dalla giovane ha improvvisamente invaso la corsia opposta mentre viaggiava lungo via Marconi, allontanandosi dalla frazione di Ronco. In quel momento sopraggiungeva un altro veicolo, e l'impatto è stato inevitabile: l'auto della ragazza ha finito per schiantarsi contro un albero, prima di ribaltarsi su un fianco.

Un impatto terribile (tettuccio schiacciato, parabrezza e airbag esplosi) e, nei primi concitati istanti, si è temuto il peggio per le sue condizioni: il 112 ha inviato con la massima urgenza due ambulanze e l'elisoccorso. Fortunatamente, all'arrivo del personale medico non è apparsa in pericolo di vita ed è stata portata al Civile di Brescia con brutte lesioni e ferite, ma ricoverata in codice giallo. Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati raccolti della Stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.