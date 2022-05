Schianto auto-moto sulla Provinciale: biker 'vola' nel fosso

Spaventoso incidente nella tarda mattinata di domenica a Erbusco, lungo la provinciale 11 che collega la Franciacorta al Lago d'Iseo. Stando alle prime informazioni trapelate, un'auto e una moto si sarebbero scontrate - pare - a causa di una mancata precedenza.

Dopo l'impatto, l'uomo che viaggiava sulla due ruote è stato sbalzato dalla sella. Un 'volo' di alcuni metri, terminato in un fosso che costeggia la Provinciale. Per lui si è inizialmente temuto il peggio: scattata la chiamata al numero unico per le emergenze - verso le 12 - sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso e una squadra dei vigili del fuoco.

L'allarme è - fortunatamente - rientrato: il biker avrebbe riportato seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza e le sue condizioni non sarebbero critiche. Dopo le prime cure prestate dai volontari di Bornato soccorso, è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati agli agenti della polizia stradale.