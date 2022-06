Camion a gas prende fuoco: strada chiusa e caos traffico

Prima le fiamme, poi la perdita di gas. Attimi di paura all'alba di martedì a Erbusco. Poco prima delle 5, un mezzo pesante che stava precorrendo via Padania ha preso fuoco nei pressi di un distributore di carburante.



Una situazione ad alto rischio: solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Brescia ha evitato che le fiamme si propagassero, scongiurando il pericolo di eventuali esplosioni, dato che il camion è alimentato da gas naturale liquefatto. Nessuna conseguenza per il camionista: è riuscito ad uscire autonomamente dalla cabina di guida prima che fosse troppo tardi.

L'intervento è ancora in corso: per cause da accertare, il serbatoio - contenente circa 370 kg di miscela di idrocarburi - ha cominciato a perdere gas. È stato quindi allertato anche il nucleo nucleare-biologico-chimico e radiologico di Milano: i vigili del fuoco formati per questo tipo di interventi stanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza del camion e si stanno adoperando per svuotare il serbatoio compromesso.

Per questa ragione via Padania è ancora chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia. Rallentamenti si registrano soprattutto all'altezza della rotonda che porta al casello di Rovato dell'autostrada A4.