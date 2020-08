Spaventoso incidente: auto 'vola' nella scarpata, donna soccorsa dall'eliambulanza

Un volo di diversi metri nella scarpata mentre era al volante dell'auto. Ferita, ma fuori pericolo l'automobilista, grazie alla fitta vegetazione, e al primo avvalamento del terreno: una combinazione che ha così fermato un ruzzolone che poteva finire ben peggio.

La dinamica

L'incidente mercoledì a Edolo, verso le 12.30: una 67enne di Braone, alla guida di una Suzuky Jimmy, stava percorrendo la stratta strada che porta all'alpe Mola quando - per cause al vaglio dei carabinieri di Cevo- ha sbandato, finendo per precipitare nel vuoto.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto in pochi minuti sono arrivate un'ambulanza dell'ospedale di Edolo, i vigili del fuoco e l'elisoccorso partito da Brescia. Pare che la 67enne sia riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo, passando attraverso il finestrino. Per lei diversi traumi, ma pare nulla di grave. Dopo le prime cure è stata trasferita al Civile e poi ricoverata in codice giallo.