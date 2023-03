Schianto tra auto, una si ribalta: ragazza ferita e code di chilometri

Incidente stradale tra due auto a Edolo. Verso 18.50 di domenica, i veicoli si sono scontrati in prossimità della galleria in centro al paese sotto cui passa la Statale 42, la strada che conduce a Ponte di Legno. A seguito dell'impatto, una macchina si è ribaltata sul fianco sinistro.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra del comando dei vigili del Fuoco di Brescia, un'ambulanza e i carabinieri. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 18 anni, trasportata in codice giallo all'ospedale a Edolo. Pesanti le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato con chilometri di coda in entrambi i sensi di marcia.