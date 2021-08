Sei ragazzini travolti da un suv: grave 15enne, è in pericolo di vita

Il giovane è stato portato in eliambulanza al Civile, è in pericolo di vita

E' gravissimo uno dei sei ragazzi tra i 15 e 17 anni che, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono stati investiti da un'auto. E’ successo lungo la Sp 11 a Desenzano del Garda.

Poco prima dell’una, una donna alla guida di un suv Citroën stava percorrendo la Provinciale, quando ha travolto i giovani mentre erano fermi ai lati della carreggiata per riparare un loro motorino, fermo per un guasto.



Immediato l’arrivo dei soccorsi; la donna ha subito chiamato il 112 e sul posto sono arrivate un’auto medica e tre ambulanze, insieme all’elisoccorso decollato da Brescia. Fin da subito sono apparse critiche le condizioni di due minori: uno di loro è in pericolo di vita. Il giovane è stato portato in codice rosso al Civile, dov’è stato operato d’urgenza.

Le indagini sono state affidate alla Polizia Stradale di Desenzano: al momento i tre motorini e l’auto sono stati posti sotto sequestro.