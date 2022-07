Centrata da un camion, auto finisce ruote all'aria: mamma e bambini in ospedale

Prima l'impatto con il camion della spazzatura, poi l'auto che si capovolge e finisce ruote all'aria in mezzo alla strada. Attimi di grandissima paura per la donna al volante e i suoi figlioletti di 3 e 9 anni che viaggiavano - sui rispettivi seggiolini - sul sedile posteriore di una Fiat Panda. Ancor prima dell'arrivo dei soccorsi, sarebbe stata la giovane madre a mettere in salvo la figlia di 3 anni e il fratello maggiore di 9: anche se dolorante e spaventata, ha mantenuto i nervi saldi, riuscendo a estrarli dall'abitacolo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7.30 di mercoledì in una zona residenziale di Coccaglio: stando a quanto ricostruito dagli agenti dell'aggregazione di polizia locale del Monte Orfano, un mezzo pesante utilizzato per la raccolta dei rifiuti non avrebbe rispettato uno stop, centrando in pieno la fiancata dell'utilitaria che viaggiava lungo via Papa Giovanni II.

L'impatto non sarebbe avvenuto a velocità elevata, me è stato piuttosto violento: la Panda si è infatti capovolta. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118 - sopraggiunti a bordo di 3 ambulanze - la donna (una 46enne di casa in paese) e i figlioletti sono stati trasportati al Civile di Brescia per gli accertamenti del caso: per fortuna, avrebbero rimediato lievi ferite e contusioni.