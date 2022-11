Investita da un'auto sulle strisce pedonali: ragazza portata in ospedale

Investita da un’auto mentre era sulle strisce pedonali, è caduta sull’asfalto, rimediando diversi traumi e un forte spavento. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 25 novembre, poco prima delle 9, a una ragazza di 18 anni che stava attraversando via Marco Polo, a Coccaglio. ?L’impatto, fortunatamente, non è stato violento: l’auto -una Volkswagen Golf - procedeva infatti a velocità non sostenuta. Abbagliato dal sole, il conducente non si sarebbe accorto della ragazza che stava attraversando, pare in sella a una bici.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, in pochi minuti sono sopraggiunte un’automedica e ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto. L’allarme è fortunatamente rientrato dopo l’arrivo dei sanitari, che hanno escluso che la ragazzina avesse rimediato traumi al capo. Smaltito il forte shock, la 18enne è stata trasferita al Civile di Brescia per le cure del caso: lamentava infatti dolori alla schiena. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale del Monte Orfano, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.