Auto si schianta contro un muro: gravissima ragazza di soli 17 anni

È gravissima la 17enne di Vestone, che – verso le 22 di sabato – è rimasta coinvolta in un terribile incidente in auto lungo la Provinciale 3, nel tratto tra Nozza e Casto, in prossimità dell'Alcafond. Soccorsa dall'eliambulanza, è stata portata d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia ed ora ricoverata in Rianimazione; i medici si sono riservati la prognosi.

La dinamica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vestone e Sabbio Chiese, per raccogliere rilievi e testimonianze. Stando a quanto accertato finora, pare che la 17enne si trovasse sul lato passeggero di una Fiat Idea, guidata da un 18enne vestonese, il quale – per cause ancora al vaglio – ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un muro. Un impatto violento, che ha distrutto la parte anteriore del veicolo.

Ad avere la peggio è stata la 17enne, mentre l'automobilista se la sarebbe cavata con ferite di non grave entità. Al momento dello schianto l'asfalto era bagnato a causa della pioggia: fattore che, insieme alla velocità, potrebbe aver causato l'improvvisa sbandata. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora.