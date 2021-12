Si accascia al volante, fuori strada col camion: morto a 52 anni

Il dramma si è consumato martedì mattina, sulla strada che da Soiano (e dalla Valtenesi) porta a Carzago, a Calvagese e poi alla tangenziale. La vittima è il 52enne Stefano T., autotrasportatore bergamasco che è morto mentre era alla guida del suo camion: colto da un improvviso mancamento, ha avuto la forza di accostare il mezzo pesante e fermarsi, prima che il Tir continuasse la sua corsa in una strada stretta e trafficata (con tutte le conseguenze del caso).

E' stato un automobilista di passaggio a dare l'allarme, poco prima delle 9: mentre transitava in Via Trieste (il luogo dell'incidente), si è accorto del camionista con la testa bassa sul volante, e il braccio fuori dal finestrino. Allora ha fermato altri automobilisti, ha chiesto aiuto: alcuni di loro hanno provato a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Morto prima ancora di arrivare in ospedale

Sul posto l'automedica e un'ambulanza di Garda Emergenza, che ha poi provveduto al trasferimento d'urgenza in ospedale: era stato allertato anche l'elisoccorso, decollato da Bergamo. Il camionista, classe 1969, è stato rianimato a lungo e poi trasportato in codice rosso in ospedale a Desenzano: qui purtroppo è spirato ancora prima del suo arrivo. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria: non si escludono ulteriori accertamenti.

Quasi quattro ore per rimuovere il camion

I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia locale intercomunale di Calvagese e Muscoline, con il supporto dei colleghi del comando della Valtenesi. Ci sono volute quasi quattro ore affinché la strada fosse rimessa in sicurezza: non facili le operazioni di recupero del pesante camion, rimasto incastrato in una piccola fossa sul ciglio della strada. Fino a quel momento, fino a quasi le 14, il traffico è stato gestito con senso unico alternato.