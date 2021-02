Dopo il tamponamento scoppia una folle rissa: volano schiaffi e pugni

Un tamponamento da niente si è tramutato in rissa mercoledì mattina a Capriano del Colle: sul posto ambulanza e carabinieri

Sono finiti alle mani i due automobilisti protagonisti mercoledì mattina di un tamponamento, per fortuna senza gravi conseguenze, in Via Trento ai Fenili Belasi di Capriano del Colle. Le due auto si sono centrate, a bassa velocità, poco prima delle 9.30. Ma quella che da prassi doveva essere una constatazione amichevole, è diventata invece una rissa.

Non avendo trovato un accordo su di chi fosse la colpa e di chi no, sono state allertate le forze dell'ordine. Nel frattempo i due qualche colpo proibito se lo sono dato comunque: ad avere la peggio il 45enne che è stato medicato sul posto da un'ambulanza dei volontari di Bassabresciana Soccorso, arrivati da Dello.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri, cui sono stati affidati i rilievi: toccherà a loro ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro, che una volta verbalizzato passerà di competenza alle assicurazioni. Salvo che uno dei due automobilisti non voglia sporgere querela.