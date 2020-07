Ragazzo si schianta in curva con la moto: è in prognosi riservata al Civile

Poco dopo le 15 di mercoledì, un biker tedesco di 23 anni è stato protagonista di un grave incidente sulla "Strada di Davè", che collega Capovalle e Molino di Bollone. Il giovane è stato 'sorpreso' da una curva sulla destra poco prima di un tornante ed è andato dritto con la sua KTM, rovinando a terra dopo un volo di diversi metri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i soccorsi sono stati fatti intervenire l'ambulanza dei volontari di Ponte Caffaro e l'elisoccorso di Brescia. Il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale Civile, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi - forte il timore iniziale per possibili lesioni interne - ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.