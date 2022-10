Schianto auto-scooter, viene scaraventato sull'asfalto: grave un uomo

Lo schianto, violento, contro la portiera di una vecchia Fiat Bravo, il ‘volo’ dalla sella dello scooter e la terribile caduta sull’asfalto. Vittima dell’incidente, avvenuto verso le 12 di mercoledì a Calcinato, è un uomo di 60 anni residente in paese: soccorso dall’eliambulanza, è stato ricoverato d’urgenza al Civile, la prognosi è riservata.

Lo schianto all’incrocio tra via Statale e via Fusina: per cause ancora da accertare, il 60enne in scooter è finito contro la portiera del conducente della Fiat. Dopo l'impatto, l’uomo è stato scaraventato sull’asfalto con un ‘volo’ di alcuni metri, riportando gravi traumi. All’arrivo dei volontari del soccorso Calcinato e dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo dell'eliambulanza, era cosciente nonostante i gravi traumi riportati agli arti inferiori. È stato curato sul posto e poi trasferito al nosocomio cittadino con l’elicottero: rischierebbe di perdere una gamba.



Sotto shock l’automobilista, un 56enne residente a Lonato del Garda: all’arrivo dei sanitari era confuso e disorientato ed è stato portato in ospedale, a Montichiari, per le cure del caso. Come da prassi è stato sottoposto agli esami per accertare l’eventuale presenza di alcol o di stupefacenti nel sangue.

La dinamica e le responsabilità sono al vaglio della polizia locale di Calcinato: gli agenti e il comandante Andrea Agnini hanno effettuato i rilievi. La circolazione su Via Statale è stata interrotta per oltre due ore - dalle 12 alle 14.15 - e il traffico deviato.