Schiacciato dal trattore che stava guidando: ragazzo in gravissime condizioni

Terribile infortunio a Calcinato nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 novembre. Poco dopo le 11.30, un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo del trattore che stava guidando: il mezzo ha poi finito per schiacciarlo, dopo essersi ribaltato in un fosso.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto critiche: caricato sull'elisoccorso del 118, è stato portato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. Dalle prime informazioni trapelate, pare che non sia in pericolo di vita: gravissime, tuttavia, le lesioni riportate agli arti inferiori.