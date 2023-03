Esce dal cancello e l'auto accelera fuori controllo: carambola tra quattro mezzi

Ha raccontato che la sua auto ha improvvisamente accelerato, e non ha potuto fare nulla per fermarla. È una vera e propria carambola quella che si è verificata nella mattina di ieri, sabato 4 marzo, lungo viale Venezia, in città. Difficile, al momento, capire cosa possa essere successo, quale tipo di guasto si sia verificato.

Il tutto è avvenuto all'esterno dell'abitazione dove risiede il proprietario dell'auto "impazzita". Una volta lasciatosi alle spalle il cancello, l'auto ha preso improvvisamente ad accelerare, fuori controllo. Il mezzo ha colpito altri tre veicoli, ribaltandosi poi e finendo la sua corsa adagiato su un fianco contro un edificio dove ha sede un un poliambulatorio veterinario. Nessuna persona è rimasta ferita nella carambola, nemmeno il conducente dell'auto ribaltatasi.