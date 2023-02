Pauroso schianto all'incrocio nella notte: due feriti

Sono due le auto coinvolte nel brutto incidente stradale verificatosi a Brescia, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso, verso la mezzanotte. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale, due ambulanze e un'automedica a sirene spiegate.

Cause ed esatta dinamica di quanto accaduto sono ancora al vaglio. Lo schianto si è verificato all'altezza dell'incrocio tra via Vittorio Emanuele II e via San Martino della Battaglia: dalle prime informazioni trapelate le due macchine si sarebbero scontrate frontalmente.

Fortunatamente non risultano feriti gravi. Un 51enne e un 25enne sono stati ricoverati alla clinica Città di Brescia, mentre la terza persona coinvolta è stata medicata sul posto.