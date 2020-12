Travolto in pieno mentre attraversa sulle strisce, viene sbalzato sull’asfalto: è grave

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in compagnia di una amico, quando è stato colpito in pieno da un’utilitaria: caricato sul cofano, è poi stato sbalzato sull’asfalto, riportando numerosi e gravi traumi. Vittima dell’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì lungo via Milano in città, è un 78enne originario della provincia di Venezia ma di casa nella Bergamasca.

Illeso l’amico, un pensionato che abita proprio in via Milano. I due si stavano congedando, al termine di una mattinata trascorsa insieme, quando è avvenuto l’incidente. Stando a quanto ricostruito, la donna al volante della macchina - una Ford Kia - non avrebbe proprio visto la coppia di anziani che stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali all’altezza del civico 166, forse a causa di una distrazione.

Sottoposta agli esami di rito, l'automobilista è risultata negativa all’alcol test. Il 78enne, dopo le prime cure, è stato trasferito d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche, tanto che i medici si sono riservati la prognosi. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dalla Polizia Locale di Brescia, che è intervenuta sul posto per i rilievi di rito.