Moto travolta da un'auto all'incrocio: ragazzo in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni del ragazzo di 19 anni che nel primo pomeriggio di lunedì è stato sbalzato dalla moto in Via Volturno a Brescia: questo a seguito dello scontro con Audi A3 con cui si è urtato all'incrocio. Dall'impatto è stato scaraventato a terra, cadendo rovinosamente sull'asfalto: è stato proprio il conducente della vettura ad allertare per primo il 112. Tutti e due abitano in zona e probabilmente stavano tornando verso casa.

Trasferito d'urgenza al Civile

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13. In pochi minuti sul posto c'erano l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa: il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasferito d'urgenza al Civile, ricoverato in codice rosso. Come detto le sue condizioni sono gravi e i medici si sono riservati la prognosi.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane alla guida dell'Audi (poco più di 30 anni) non si sarebbe accorto della moto in arrivo all'incrocio perché forse coperta da un mezzo pesante. Come da prassi è stato sottoposto ai test di alcol e droga: sono risultati entrambi negativi.