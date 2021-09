Ragazzo ubriaco aggredisce un anziano, scappa e un furgone lo travolge: è grave

Un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile, dopo essere stato travolto da un furgone in viale Venezia a Brescia, all’altezza della pizzeria Rocco’s, verso le 7.30 di martedì 14 settembre.

Stando a una prima ricostruzione, pare che il giovane – probabilmente sotto gli effetti dell'alcol – stesse scappando dalla polizia, arrivata sul posto dopo che aveva dato in escandescenze, aggredendo un anziano e provando a entrare in un'abitazione.

Il furgone se l'è trovato improvvisamente davanti, non potendo far nulla per evitarlo. Il 20enne è finito contro il parabrezza, venendo poi sbalzato sull'asfalto. Soccorso da un'ambulanza, è stato portato nel nosocomio cittadino in codice rosso; pare sia rimasto sempre cosciente.