Travolta in strada, donna finisce in ospedale: traffico paralizzato

Traffico in tilt stamattina a Brescia, nella zona dell'incrocio tra va Solferino e il cavalcavia Kennedy.

L'incidente è avvenuto verso le 10.45, all'altezza di una traversa a pochi metri dal crocevia: via Romanino. Vittima del sinistro una donna di 50 anni: è stata soccorsa dai volontari dei Cosp di Flero, giunti sul posto con un'ambulanza. La 50enne ha riportato lesioni serie ed è stata portata alla Poliambulanza per il ricovero in codice giallo. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Per raccogliere rilievi e testimonianze – e cercare di gestire il traffico bloccato – sono intervenuti gli agenti della Locale.