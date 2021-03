Investita poco prima della rotonda: tanta paura per una donna

Tanta paura per una donna di 79 anni, investita a Brescia in prossimità della rotonda tra via Lamarmora e via della Volta. L'incidente è avvenuto martedì mattina poco prima delle 8: ancora non si conosce la dinamica del sinistro, sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia Locale.

L'anziana ha purtroppo riportato traumi e lesioni serie: soccorsa da un'auto medicalizzata e da un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia, è poi stata trasportata alla Poliambulanza, dov'è stata ricoverata in codice giallo circa quaranta minuti dopo la chiamata al 112.

Sono stati segnalati forti disagi al traffico, in pieno orario di punta per chi si doveva recare al lavoro. Ora la situazione è tornata alla normalità.