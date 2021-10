Mancata precedenza, violento frontale all'incrocio: due feriti in ospedale

Incidente stradale a Brescia ieri mattina, lunedì 4 ottobre: verso le 7, una Lancia Y e una Nissan Micra si sono scontrate in via Volturno, all’incrocio con via Col di Lana e via del Sebino.

Da chiarire la dinamica: sembrerebbe che un'auto stesse svoltando a sinistra prima dello scontro frontale, ma ancora non è chiaro chi non abbia rispettato la precedenza.



Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, un ragazzo di 29 anni e una donna di 47. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dei volontari della Croce Rossa d Brescia, insieme alla Polizia Locale. I due sono stati portati alla Città di Brescia, dove sono stati ricoverati in codice giallo.