Pauroso incidente nella notte, schianto tra due auto: 4 feriti, due sono gravi

Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso, a cura della Polizia Stradale di Desenzano: il bilancio (provvisorio) è comunque di quattro feriti di cui due in gravi condizioni, probabilmente due ragazzi, trasferiti in ospedale in elicottero. E' successo intorno a mezzanotte a Borgo San Giacomo, sulla Strada provinciale 64.

Come riferito dalla Polstrada, inizialmente era stato lanciato l'allarme per un'auto ribaltata. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato invece che le vetture coinvolte fossero due. Come detto sarebbero quattro i feriti, tra cui due giovani (di circa 20 anni, forse un ragazzo e una ragazza) in gravi condizioni tanto da essere trasferiti in ospedale in elicottero, a Cremona e Rozzano.

Sul posto due eliambulanze, decollate da Brescia e Como, tre autolettighe della Croce Bianca di Brescia, Croce Verde di Quinzano e Bassa Bresciana Soccorso di Dello, oltre all'automedica e ai Vigili del Fuoco. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di uno scontro tra le vetture coinvolte.