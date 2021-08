Auto si ribalta, ragazza estratta dall'abitacolo: al Civile in eliambulanza

Esce di strada e si ribalta: è l'incidente accaduto ieri, domenica 15 agosto a Prestine, piccola frazione di Bienno. Alla guida dell'auto, una ragazza di 21 anni che, verso le 16.30, ha perso il controllo del veicolo mentre stava percorrendo la via dei Tornanti, finendo per ribaltarsi.

Sul posto sono arrivate un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, insieme ai Vigili del Fuoco di Brescia che hanno liberato la giovane incastrata all’interno dell’abitacolo. La 21enne è stata portata in eliambulanza al Civile di Brescia, dov'è stata ricoverata in codice giallo. Presenti anche i carabinieri di Breno per i rilievi del caso.