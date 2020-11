In discesa, saltano i freni della bici: donna si schianta contro l'auto in un garage

Tutto si è consumato nel giro di pochi istanti, ma nella memoria della sfortunata vittima quegli attimi rimarranno indelebili per molto tempo. Una 51enne di Gavardo è finita al pronto soccorso in seguito allo schianto contro un veicolo parcheggiato in un garage privato situato in via Roma. La notizia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Erano all'incirca le 13:30 quando la 51enne stava percorrendo a bordo della sua due ruote il tratto in discesa di via Roma. Nel momento in cui doveva rallentare, la donna ha azionato la leva dei freni, accorgendosi che non rispondevano ai comandi. Nel giro di pochi istanti la bicicletta ha acquistato velocità e alla fine della strada si è infilata nel cancello di un'abitazione privata, in quel momento aperto.

Entrata nella proprietà privata, la bicicletta ha proseguito la sua corsa a grande velocità, oltrepassando anche la basculante (aperta) del garage e schiantandosi infine contro l'automobile del proprietario di casa, danneggiandone il posteriore. La donna è stata prontamente soccorsa da due ambulanze mandate sul posto, e portata in ospedale a Gavardo con lesioni piuttosto gravi.