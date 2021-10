Ragazzino in bici viene travolto da un'auto, cade e sbatte la faccia

Giovedì 28 ottobre, un ragazzino di 15 anni è stato investito in bicicletta in via San Zeno a Brescia.



Erano circa le 14: un’auto stava percorrendo via San Zeno, quando – per motivi ancora da chiarire – ha travolto il giovane ciclista, mentre stava svoltando da via Guzzetta. Il 15enne è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.



Sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al Civile di Brescia. Ha riportato alcune lesioni al volto. Presenti sul posto gli agenti della Polizia locale di Brescia, a cui sono stati affidati i rilievi scientifici.