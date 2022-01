Lastra di ghiaccio all’uscita della galleria, auto sbanda e finisce nel campo: ferita una donna

Spaventoso incidente lunedì mattina lungo la tangenziale Sud di Brescia: un’auto ha divelto il guardrail ed è finita fuori strada. Lo schianto è avvenuto in territorio di Bedizzole: stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Desenzano, la macchina- che viaggiava- verso Brescia avrebbe sbandato improvvisamente all’uscita della galleria San Marco a causa di una lastra di ghiaccio, finendo poi la sua corsa nei campi adiacenti all’arteria che collega la città al Lago di Garda.

È accaduto verso le 5.30: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza, un’automedica e una squadra dei Vigili del Fuoco. Tanto, tantissimo, spavento, ma sembra nulla di grave per l’automobilista coinvolta, una 40enne: è stata trasportata in ospedale, alla Poliambulanza, e ricoverata in codice giallo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: code e rallentamenti si sono registrati in direzione della città, ma la situazione sarebbe già tornata alla normalità