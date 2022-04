Frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti

Spaventoso incidente a Barghe: due auto si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale 237. Poche le informazioni finora trapelate: lo schianto è avvenuto poco dopo le 12.30 di sabato, all’altezza del consorzio agrario.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenute tre ambulanze dei volontari di Roè Volciano e Vestone e una squadra dei vigili del fuoco.

Due le persone rimaste ferite: un uomo di 51 anni e uno di 83. Entrambi sono stati trasportati, in codice giallo, in ospedale (non sarebbero quindi in pericolo di vita). Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia, impegnati nei dovuti rilievi del caso.