Auto si schianta contro un muro: conducente estratto dalle lamiere

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: è accaduto ieri – mercoledì 9 giugno – a Ponte Caffaro, frazione di Bagolino.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti. L’episodio è avvenuto poco prima mezzogiorno: un uomo di 35 anni, di origine kosovara, era alla guida di una Seat lungo la Statale 237 del Caffaro, in direzione Brescia, quando è uscito di strada, andando a sbattere con violenza contro un muro in pietra.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica. Per estrarre l’uomo dall’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Salò e di Storo, che hanno utilizzato delle pinze idrauliche come supporto. Dopo le prime cure sul posto, il 35enne è stato trasportato in codice giallo al Civile di Brescia con l’eliambulanza decollata da Sondrio.