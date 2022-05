Al volante ubriaco fradicio, ragazzo fa strage di cartelli stradali

Si è messo al volante nonostante avesse alzato, e parecchio, il gomito e ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Gramsci, nel cuore di Bagnolo Mella. Dopo aver sbandato, ha abbattuto un cartellone pubblicitario, alcuni paletti della segnaletica stradale e pure un pannello luminoso per indicare le strisce pedonali.

Protagonista dello schianto è un 30enne di origini moldave, residente a Manerbio: non si è fatto nulla, così come i due passeggeri dell'auto finita fuori strada nella notte tra venerdì e sabato. Ma il gran boato ha allarmato i residenti ed è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: quando sul posto, oltre alle ambulanze, sono arrivati i carabinieri di Verolanuova per il 30enne sono cominciati i guai.

È stato sottoposto all'alcoltest, come vuole la prassi in questi casi, ed è emerso che nel sangue aveva un tasso alcolico ben 4 volte superiore alla soglia consentita, che - ricordiamo - è 0,5 grammi per litro. Oltre al ritiro della patente e al sequestro della macchina, per il 30enne è scattata una denuncia per guida in stato d'ebbrezza.

Ingenti i danni provocati alla segnaletica stradale: stando alle prime stime, il costo dei cartelli abbattuti è di diverse migliaia di euro.