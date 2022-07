Maxi incidente in autostrada A4: 3 feriti e code chilometriche

Un’altra mattinata da incubo, quella di giovedì, lungo l’autostrada A4: code di oltre 14 chilometri si sono registrate in direzione di Verona, a partire de Desenzano del Garda. A mandare in tilt il traffico, già intenso, è stato un maxi incidente che ha coinvolto 5 auto e un furgone.

È accaduto poco dopo le 7, tra il casello di Sirmione e quello di Peschiera del Garda. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena: i feriti sarebbero tre, di cui uno è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Borgo Trento di Verona. Avrebbe riportato gravi traumi, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Sul posto - oltre all'elisoccorso - sono intervenute tre ambulanze e una pattuglia della polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli, due corsie sono state chiuse al traffico, causando lunghe colonne di auto.