Maxi tamponamento tra 4 veicoli: traffico paralizzato, 2 i feriti

Traffico in tilt e lunghe code questa mattina lungo l’autostrada A4, per un incidente che si è verificato verso le 6.40 nel tratto tra i caselli di Desenzano del Garda e Brescia est, all'altezza di Lonato.

Stando alle prime informazioni, il maxi tamponamento ha coinvolto quattro veicoli che viaggiavano in direzione Milano. Per i soccorsi sul posto sono state inviate tre ambulanze dei volontari della Croce Rossa di Calvisano, insieme alla polizia autostradale di Verona Sud, a cui sono stati affidati i dovuti rilievi.



Nella carambola sarebbero rimaste ferite due persone, ma – fortunatamente – le loro condizioni non sembrano essere gravi.