Schianto tra auto, una si ferma in mezzo alla strada: traffico nel caos

Traffico nel caos, lunedì mattina, nel tratto bresciano dell'autostrada A4, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8, tra il casello di Desenzano e quello di Brescia Est, in direzione di Milano. Sul posto sono stati inviati gli agenti della polizia stradale di Verona Sud per gestire la situazione. Nessuno degli automobilisti coinvolti sarebbe rimasto ferito - per fortuna - ma una delle due auto si è fermata in mezzo alla carreggiata. Impossibile rimetterla in moto: si è reso necessario chiudere la seconda e la terza corsia.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, già inteso vista l'ora di punta. Come detto, code di chilometri si sono formate tra Sirmione e Brescia Est. La situazione è tornata alla normalità nel giro di un'ora: il tempo necessario per consentire al carro attrezzi di rimuovere il veicolo in panne dopo l'incidente.