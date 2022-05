Fuga a tutto gas senza patente, l'auto si ribalta: uomo e donna in ospedale

Una folle fuga dalla polizia, cominciata in provincia di Piacenza, è terminata lungo l'autostrada A21, a pochi chilometri da Pontevico. L'auto, sulla quale viaggiavano un 36enne e una 35enne, ha infatti finito per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Sia l'uomo - un italiano con precedenti a carico - che la donna hanno riportato serie ferite e sono stati ricoverati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita, nonostante al momento dello schianto non indossassero le cinture.

È accaduto nella tarda serata di lunedì. Tutto è cominciato quando la Bmw sulla quale viaggiava la coppia è stata individuata all'altezza di Caorso: alla vista dei poliziotti, il 36enne - che non avrebbe potuto essere al volante, dato che gli era stata ritirata la patente - ha pigiato sull'acceleratore, scappando a folle velocità. Tra inversioni di marcia e manovre azzardate, i due erano riusciti a lasciarsi alle spalle la pattuglia che li inseguiva.

Poi lo schianto spaventoso, verso le 23, tra il casello di Cremona e quello di Pontevico: il 36enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della Bmw che ha finito la sua corsa ruote all'aria, in mezzo all'autostrada.



Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica: i volontari del 118 hanno prestato le prime cure alla coppia. Poi la corsa in ospedale, a Cremona. Nel frattempo gli agenti della stradale hanno identificato i due fuggitivi e capito la ragione della pericolosa evasione: al 36enne era stata ritirata la licenza di guida. Per lui nuovi guai: è stato denunciato, come la 35enne che era a bordo della Bmw, per resistenza a pubblico ufficiale.