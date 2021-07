Auto si ribalta in autostrada, a bordo una mamma e due bambini piccoli

Lunghe code lunedì mattina sull'autostrada A4 a causa di un incidente lungo il tratto tra i caselli di Rovato e Ospitaletto in direzione Venezia. Verso le 10.45 un’auto - per cause ancora da chiarire - ha perso il controllo e si è ribaltata più volte lungo il lato destro della carreggiata: ferite le tre persone a bordo, una mamma di 39 anni e i suoi di figli di 2 e 12 anni. Per fortuna non sembra ci siano state gravi conseguenze.

Sul posto l'automedica e tre ambulanze, i Vigili del fuoco del distaccamento di Chiari e l’eliambulanza decollata da Brescia. I due minori sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico del Civile, entrambi ricoverati in codice giallo. Presente anche la Polizia stradale, a cui sono stati affidati i rilievi. L'autostrada non è mai stata chiusa, ma non sono mancati lunghe code e rallentamenti.