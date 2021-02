Travolta in scooter da un Suv, sbalzata sull'asfalto: in ospedale con traumi e fratture

L'incidente è avvenuto giovedì mattina a Brescia, all'incrocio tra via Fiume e via Col di Lana

Ha riportato numerosi traumi e una frattura ad un polso, la donna di 68 anni che, giovedì mattina, è stata protagonista di un incidente stradale avvenuto a Brescia, all'incrocio tra via Fiume e via Col di Lana.

La donna, di origine ucraina, era in sella ad un ciclomotore, verso le 11 del mattino, quando si è scontrata con una Range Rover guidata da un uomo di 53 anni. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi insieme ai mezzi di soccorso.

La donna, cadendo rovinosamente sull'asfalto, ha riportato - come detto - alcuni traumi e la frattura di un polso. E' stata condotta con un'ambulanza all'ospedale Civile di Brescia in codice giallo per essere sottoposta agli accertamenti necessari. Il conducente della vettura risulta illeso.