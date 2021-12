Auto ribaltata nel fosso: le vittime sono un ragazzino e il suo papà

Sono entrambe di origine africana le vittime del tragico incidente avvenuto sabato sera, poco prima delle 20, lungo via Francesca a Orzinuovi, in direzione di Roccafranca. Si tratta di un 50enne e del figlio minorenne, i cui nomi non sono ancora stati resi noti.

Pare che i due stessero rincasando sulla loro Honda, quando, probabilmente a causa della fitta nebbia, l'auto è finita nel fosso a lato della carreggiata, ribaltandosi sommersa dall'acqua.

Il padre, che era al volante, è stato trovato morto annegato nell'abitacolo dai carabinieri di Veronaluova, che non hanno esitato un attimo a tuffarsi in acqua per cercare di salvare i feriti. Il cuore del figlio, invece, batteva ancora: estratto dalle lamiere dai militari e portato sul ciglio della strada, è stato rianimato e portato in condizioni disperate all'ospedale di Chiari, dov'è spirato poco dopo il ricovero.