Pauroso schianto frontale, auto in fiamme: in 5 salvi appena in tempo

Lo schianto è avvenuto sulla Ss240, all'altezza dell'ex discarica della Maza. Per dinamiche al vaglio delle forze dell'ordine due utilitarie si sono schiantate frontalmente, una delle due, successivamente, ha preso fuoco. Le persone rimaste coinvolte nello schianto sono 5, tutti giovani tra i 19 e i 35 anni. Fortunatamente i 4 occupanti del veicolo in fiamme sono riusciti ad uscire dal veicolo prima che le fiamme avvolgessero l'abitacolo.

Un altro incidente nella zona dell'Alto Garda trentino, a poche ore dal ribaltamento di Dro: è successo nella notte tra domenica e lunedì, ad Arco. Come riferisce Trentotoday.it , la chiamata al 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte: sul posto, oltre ai carabinieri di Nago, anche i Vigili del fuoco e i sanitari.