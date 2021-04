Travolto da un'auto sulle strisce pedonali, paura davanti al supermercato

Lunedì 19 aprile, un uomo di 72 anni è stato investito a Chiari mentre attraversava le strisce pedonali.



Il fatto è accaduto in via Brescia proprio di fronte al supermercato Italmark. L’anziano, in bicicletta, è stato colpito da una Ford blu. Il conducente si è fermato a prestare soccorso: oltre ai parenti del 72enne, sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno deviato il traffico in strade alternative.



L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Chiari in ambulanza: nonostante l’intervento fosse partito in codice rosso, il trasporto si è poi svolto in codice giallo. Lesioni serie, dunque, ma non è in pericolo di vita.