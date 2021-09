Colpo di sonno o malore, poi il terribile frontale: morto imprenditore

E' l'imprenditore Angelo Capra, titolare di un'azienda di imballaggi a Manerbio, la vittima del terribile incidente di martedì mattina a Ghedi, ancora prima dell'alba sulla Strada provinciale 668: partito da Calvisano, dove abitava, come tutti i giorni si stava dirigendo al lavoro. Ma poco dopo le 5 qualcosa è andato storto: la sua Peugeot 308 ha cominciato a sbandare, schiantandosi prima contro il guard-rail e poi finendo travolta da un trattore e da un altro mezzo pesante che viaggiava in direzione opposta.

Morto poche ore dopo in ospedale

Le sue condizioni sono parse subito gravissime: incastrato tra le lamiere della vettura, è stato liberato dai Vigili del fuoco e poi rianimato a lungo dai sanitari, infine trasferito d'urgenza al Civile dagli operatori della Croce Rossa di Ghedi. E' arrivato in fin di vita, e purtroppo tempo poche ore ha esalato l'ultimo respiro. L'ipotesi è che abbia perso il controllo dell'auto o per un malore o per un colpo di sonno: gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia Stradale.

Giovedì pomeriggio i funerali

La comunità di Calvisano si stringe al dolore dei familiari per il drammatico lutto. Lo piangono, oltre alla compagna, anche la madre Miriam, la sorella Alessandra, il fratello Gualtiero: i funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale del paese. La salma è stata allestita alla Casa funeraria Venere di Ghedi. Instancabile lavoratore, era anche un grande appassionato di rugby, tifoso sfegatato dalla squadra di Calvisano.