Auto si schianta contro un albero, ragazzo bresciano muore sul colpo

La tragedia si è consumata lunedì sera poco prima delle 20.30, sulla Strada provinciale 20 in territorio di Comezzano Cizzago: è qui che per cause ancora in corso di accertamento il 28enne Andrea Olmi, residente in paese, si è ribaltato a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta ed è finito a ruote all'aria, nel fosso che costeggia la carreggiata. Niente da fare, purtroppo: per liberare il corpo dalle lamiere si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ma in quel momento Andrea era già morto.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Iseo. Da una prima ricostruzione, sembra che il 28enne stesse andando a trovare alcuni amici, percorrendo la Provinciale (nota anche come Via Rudiana) in direzione di Rudiano. Subito dopo una breve curva avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e ribaltandosi nel fosso.

Morto sul colpo dopo l'incidente

Sarebbero stati altri automobilisti di passaggio a dare l'allarme, dopo aver visto la vettura incidentata. In pochi minuti la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, Polstrada e Vigili del Fuoco. Ma per il povero Andrea Olmi purtroppo non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo dopo l'incidente. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori approfondimenti (tra cui l'autopsia). Oltre ai genitori Olmi lascia anche una sorella.