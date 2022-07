Resta senza benzina, travolto e ucciso in autostrada: aveva solo 24 anni

E' il 24enne Adjei Koffi Foffie Romaric la vittima del tragico incidente stradale di venerdì notte sulla A4, tra i caselli di Capriate e Trezzo sull'Adda: di origini ivoriane, il ragazzo abitava a Seriate ma lavorava in provincia di Brescia, alla Italfond di Bagnolo Mella. Secondo quanto ricostruito dalla Polstrada, sarebbe stato investito mentre era sceso dall'auto, rimasta probabilmente senza benzina.

Travolto da un camion in autostrada

E' in quel momento che sarebbe stato prima sfiorato da una vettura e poi invece travolto da un camion, che non l'avrebbe visto fino all'ultimo, fino a quando ormai era troppo tardi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche gli amici che erano con lui: un ragazzo di 25 anni residente a Bagnolo Mella e una ragazza di 24 che invece abita nel Milanese. Sono entrambi finiti in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

La salma del povero Romaric è stata ricomposta e trasferita in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del nulla osta per la sepoltura. Il ragazzo era arrivato in Italia come profugo, in fuga dalla guerra civile in Costa d'Avorio, dopo aver perso entrambi i genitori. Nella Bergamasca vivono gli zii: a loro il cordoglio della comunità.