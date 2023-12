Dallo scoccare delle 9 del 20 dicembre e fino alle 12 del 26 gennaio sarĂ possibile presentare domanda per l'assegnazione di alloggi a canone moderato dell'Edilizia residenziale pubblica (Erp): il bando sarĂ disponibile sul sito web del Comune di Brescia. Sono 10 gli appartamenti a disposizione, 7 di proprietĂ comunale e 3 di proprietĂ di Aler, l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale: si trovano tutti in zona San Polo. Gli alloggi hanno una superficie compresa tra circa 36 e circa 85 metri quadrati: in quest'ultimo caso saranno assegnati a nuclei familiari composti da un massimo di 5 persone.

Domande e requisiti

Tra i requisiti si segnala la certificazione Isee-Erp compresa tra 14mila e 40mila euro, pena la cancellazione della domanda stessa: gli appartamenti verranno poi attribuiti seguendo la graduatoria definita dal punteggio Isbarc/R, assegnato dalla piattaforma di Regione Lombardia in ordine decrescente. Gli interessati potranno presentare la domanda esclusivamente online accedendo, tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi), alla piattaforma Elixform disponibile al seguente percorso sul sito del Comune di Brescia: Servizi online > Bandi, avvisi e concorsi > Domanda per l'assegnazione di alloggi a canone moderato (ISEE-ERP tra 14.000 e 40.000 euro). Prima di compilare la domanda, si raccomanda di effettuare una simulazione del proprio Isee-Erp collegandosi a questo link.

Il canone mensile di affitto

Il canone mensile di affitto, per gli alloggi più piccoli, partirà da 200 euro escluse le spese condominiali. “Tuttavia – fa sapere la Loggia in una nota – il canone effettivo potrà essere determinato solamente al momento della stipulazione del contratto, in funzione della situazione anagrafico-reddituale del nucleo assegnatario, della metratura dell'alloggio e tenuto conto di quanto previsto dall'art.40 della LR 27/2009”.

Tutte le informazioni di dettaglio, i link di supporto per la compilazione della domanda e i relativi riferimenti, saranno pubblicati sul sito del Comune di Brescia e in particolare sulla pagina web dedicata, raggiungibile al seguente percorso: Homepage Comune di Brescia > Aree tematiche > Casa > Assegnazioni.