Le case Aler a disposizione (a costo zero) delle donne vittime di violenza

La sperimentazione è partita da Milano, ma non si esclude che possa essere estesa anche al resto della Lombardia, anche in provincia di Brescia: per ora sono 23 gli alloggi Aler (l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale) che verranno messi a disposizione delle donne vittime di violenza del capoluogo e provincia. L'iniziativa rientra nel programma sperimentale avviato dal Pirellone in collaborazione con Aler, i centri antiviolenza, le case rifugio. L'obiettivo è sostenere le donne nel loro percorso di autonomia abitativa, fondamentale per il recupero e la rinascita di chi si rivolge ai centri specializzati per sottrarsi a gravi situazioni di violenza domestica.

Come funziona il progetto

La misura, proposta dagli assessorati alla Famiglia e alla Casa, prevede lo stanziamento di un contributo per le Aler che mettano a disposizione alloggi a favore di Cav (centri antiviolenza) e Cr (case rifugio). Il finanziamento permette di offrire alla donne vittime di violenza soluzioni abitative adeguate a costo zero per la durata di 5 anni. Al termine del periodo di copertura economica, gli alloggi potranno rimanere a disposizione dei soggetti gestori di Cav e Cr con un canone di locazione concordato (ex legge 431/98). Le risorse messa a disposizione di questa sperimentazione ammontano a 1,5 milioni di euro.

La sperimentazione al via

“Abbiamo aderito con grande coinvolgimento a questa iniziativa – dichiara Matteo Mognaschi, presidente di Aler Milano –, garantendo la disponibilità di 23 alloggi a Milano e provincia a favore di centri antiviolenza e case rifugio: questo per contribuire al percorso delle donne vittime di violenza di rinascita e recupero dell'autonomia”. “La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere – il commento di Elena Lucchini, assessora regionale alla Famiglia – sono priorità di Regione Lombardia. Per questo siamo impegnati nel costante potenziamento delle nostre reti territoriali”.